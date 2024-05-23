На кордоні затримали групу нелегалів, які заплатили по $14 тис за дистанційні підказки

В ніч на 23 травня оперативники Чопського загону затримали групу правопорушників, які планували нелегально потрапити до Угорщини.
Про це повідомили у ДПСУ.
"За інформацією, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового підрозділу, перетин кордону групою осіб мав відбутися у районі населеного пункту Саловка Ужгородського району. Відповідно, на зазначену ділянку вислали додаткові прикордонні наряди та залучили оперативників загону", – зазначили у прикордонній службі.
Поблизу населеного пункту Тисаашвань Ужгородського району охоронці кордону виявили легковий автомобіль Volkswagen, який рухався в бік Угорщини. У ньому перебували шестеро чоловіків.
"Водій транспортного засобу не виконував законні вимоги правоохоронців та відмовлявся надавати документи, які посвідчують його особу. Згодом оперативники встановили, що він є місцевим жителем, який за грошову винагороду погодився доставити правопорушників до кордону та вказати подальший напрямок руху", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
У машині перебували п’ятеро пасажирів – четверо харків’ян та один житель Запоріжжя. Як встановили оперативники, особи сконтактувалися у Харкові з невідомим, який за грошову винагороду зобов’язався переправити їх через кордон. Чоловік керував діями «клієнтів» дистанційно. За такий "комплект послуг" вони сплатили йому по 14000 доларів США.
"На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Водія також було затримано в адміністративному порядку. За невиконання законних вимог прикордонного наряду йому доведеться відповідати перед судом, відповідно до ст.185-10 КУпАП", – додали прикордонники.
- Нещодавно прикордонники затримали чоловіка, який хотів переплисти Тису на гумовій камері. за це чоловік заплатив переправнику 6 тисяч доларів.
- У Закарпатській області прикордонники затримали шістьох чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію. За "турпохід" мандрівники заплатили понад 48 тисяч доларів.
- Також на Закарпатті затримали жителя області, який організував схему незаконного переправлення осіб через кордон. Організатор планував переправити в Румунію сімох чоловіків та отримати з кожного по 10 тисяч доларів США.