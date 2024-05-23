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На кордоні затримали групу нелегалів, які заплатили по $14 тис за дистанційні підказки

Авто із чоловіками зупинили за 50 метрів від держрубежу.

На кордоні затримали групу нелегалів, які заплатили по $14 тис за дистанційні підказки
Затримані на кордоні нелегали
Фото: ДПСУ

В ніч на 23 травня оперативники Чопського загону затримали групу правопорушників, які планували нелегально потрапити до Угорщини. 

Про це повідомили у ДПСУ.

"За інформацією, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового підрозділу, перетин кордону групою осіб мав відбутися у районі населеного пункту Саловка Ужгородського району. Відповідно, на зазначену ділянку вислали додаткові прикордонні наряди та залучили оперативників загону", – зазначили у прикордонній службі.

Поблизу населеного пункту Тисаашвань Ужгородського району охоронці кордону виявили легковий автомобіль Volkswagen, який рухався в бік Угорщини. У ньому перебували шестеро чоловіків. 

"Водій транспортного засобу не виконував законні вимоги правоохоронців та відмовлявся надавати документи, які посвідчують його особу. Згодом оперативники встановили, що він є місцевим жителем, який за грошову винагороду погодився доставити правопорушників до кордону та вказати подальший напрямок руху", – йдеться у повідомленні ДПСУ. 

У машині перебували п’ятеро пасажирів – четверо харків’ян та один житель Запоріжжя. Як встановили оперативники, особи сконтактувалися у Харкові з невідомим, який за грошову винагороду зобов’язався переправити їх через кордон. Чоловік керував діями «клієнтів» дистанційно. За такий "комплект послуг" вони сплатили йому по 14000 доларів США.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Водія також було затримано в адміністративному порядку. За невиконання законних вимог прикордонного наряду йому доведеться відповідати перед судом, відповідно до ст.185-10 КУпАП", – додали прикордонники. 

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