Україні направили допомогу на 150 млн фунтів для посилення ППО та морської оборони, – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що в Україну відправляється військовий пакет на 150 мільйонів фунтів стерлінгів для посилення повітряної та морської оборони, повідомляє The Sun.

Шеппс зазначив, що це допоможе захистити інфраструктуру країни, яка страждає від обстрілів РФ.

Радари протиповітряної оборони, приманки та системи електронної боротьби вартістю 70 мільйонів фунтів стерлінгів будуть відправлені Великобританією та союзниками.

У той же час передбачено 80 мільйонів фунтів стерлінгів на невеликі човни, розвідувальні дрони та надводні судна без екіпажу.

“Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним Силам України для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона включає більше систем протиповітряної оборони для захисту українських цивільних осіб та інфраструктури, а також морський потенціал для посилення військово-морських сил”, – сказав міністр.

Як зазначається, Велика Британія є найбільшим донором допомоги Україні – країна вже виділила 500 млн фунтів стерлінгів. Частиною альянсу також є Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина.

Зазначимо, сьогодні у Харкові пролунала серія вибухів. Є загиблі та поранені в місті та області. Ворог вдарив по підприємствах, зокрема друкарні. Президент Зеленський заявив, що терористи РФ користуються відсутністю в України достатньої кількості ППО.