Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)

У Харкові та області пролунала серія вибухів. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 13:27, внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 17 поранені. В Люботині поранені ще семеро людей.
Росіяни завдали не менше 15 ударів. Про перший удар мер написав о 10:27, про другий – о 10:29 і про третій – тієї ж хвилини.
Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях.
"Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста", – повідомив мер.
Також удар припав на приватне підприємство, яке займається друком. Там спалахнула пожежа, є загиблі та поранені. Це книжкова друкарня, де друкували більшість книжок видавництва Vivat. Загинули шестеро працівників, 11 поранені. Двох шукають.
Загроза повторний ударів залишається. За попередніми даними, ворог атакував ракетами з С300.
В області на Злочів, за даними Національної поліції, росіяни скинули бомбу. Правоохоронці повідомили про одну потерпілу – 73-річну жінку.
У Люботині росіяни обстріляли центр населеного пункту. За попередніми даними Офісу генпрокурора, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з російської території.
"Наразі відомо про сімох поранених. Зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.
- Учора російська армія вдарила по Харкову з авіації, внаслідок чого поранень зазнали 12 людей.
- Ворог застосував проти мирного населення Харкова уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас УМПБ Д-30.