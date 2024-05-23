Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)

У Харкові та області пролунала серія вибухів. Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними станом на 13:27, внаслідок ударів по місту загинули семеро людей, 17 поранені. В Люботині поранені ще семеро людей.

Росіяни завдали не менше 15 ударів. Про перший удар мер написав о 10:27, про другий – о 10:29 і про третій – тієї ж хвилини.

Загалом ворог задіяв дев'ять ракет для удару по Харкову і шість – для області. Били по цивільних цілях.

"Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста", – повідомив мер.

Фото: Офіс генерального прокурора В Харкові обстріляли книгарню Vivat

Також удар припав на приватне підприємство, яке займається друком. Там спалахнула пожежа, є загиблі та поранені. Це книжкова друкарня, де друкували більшість книжок видавництва Vivat. Загинули шестеро працівників, 11 поранені. Двох шукають.

Загроза повторний ударів залишається. За попередніми даними, ворог атакував ракетами з С300.

В області на Злочів, за даними Національної поліції, росіяни скинули бомбу. Правоохоронці повідомили про одну потерпілу – 73-річну жінку.

У Люботині росіяни обстріляли центр населеного пункту. За попередніми даними Офісу генпрокурора, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з російської території.

"Наразі відомо про сімох поранених. Зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.