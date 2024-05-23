Нардеп Костенко вважає, що командирів бригад, які не побудували інженерні загородження, треба судити

Він сказав, що за першу лінію оборони відповідають саме військові, а за другу і третю – місцева влада.

Народний депутат, секретар оборонного комітету, ветеран Роман Костенко вважає, що треба віддавати "під суд" командирів бригад, які не побудували собі інженерні загородження.

У інтерв'ю LB.ua нардеп прокоментував критику щодо недостатньої готовності оборонних рубежів. За його словами, в Харківській області "рубежі не перекриті, вони пообсипалися".

"Я ніколи не ідеалізую військового керівництва, і якщо десь понад сім місяців стояла бригада і не спромоглася побудувати собі інженерні загородження, то, на мою думку, цього командира потрібно віддавати під суд. Бо це безпосереднє завдання бригади, військових – оборона у своїй зоні відповідальності, у тому числі побудувати загородження. Як офіцер завжди сам робив це й учив підлеглих", – сказав він.

Костенко пояснив, що відповідальність за фортифікації лежить не лише на владі. Другу і третю лінію оборони справді має будувати місцева влада – вона наймає відповідні фірми. А перша лінія залежить від військових.

"Звичайно, ми всі хочемо, щоб лінії оборони були, як у книжках намальовані. Часто фронт рухається. Та все одно треба побудувати мінімум перекриттів й окопів, де боєць міг би сховатися. Тому є проблемні напрямки, є хороші. Та багато залежить від місцевої влади і ще більше – від командирів, коли ми говоримо безпосередньо про лінію зіткнення. Оборона – це комплексне питання, яким мають займатися і військові, і цивільні. Тільки тоді вона буде стійкою", – сказав він.