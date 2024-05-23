Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Нардеп Костенко вважає, що командирів бригад, які не побудували інженерні загородження, треба судити

Він сказав, що за першу лінію оборони відповідають саме військові, а за другу і третю – місцева влада. 

Нардеп Костенко вважає, що командирів бригад, які не побудували інженерні загородження, треба судити
Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО,
Фото: Макс Требухов

Народний депутат, секретар оборонного комітету, ветеран Роман Костенко вважає, що треба віддавати "під суд" командирів бригад, які не побудували собі інженерні загородження.

У інтерв'ю LB.ua нардеп прокоментував критику щодо недостатньої готовності оборонних рубежів. За його словами, в Харківській області "рубежі не перекриті, вони пообсипалися".

"Я ніколи не ідеалізую військового керівництва, і якщо десь понад сім місяців стояла бригада і не спромоглася побудувати собі інженерні загородження, то, на мою думку, цього командира потрібно віддавати під суд. Бо це безпосереднє завдання бригади, військових – оборона у своїй зоні відповідальності, у тому числі побудувати загородження. Як офіцер завжди сам робив це й учив підлеглих", – сказав він.

Костенко пояснив, що відповідальність за фортифікації лежить не лише на владі. Другу і третю лінію оборони справді має будувати місцева влада – вона наймає відповідні фірми. А перша лінія залежить від військових. 

"Звичайно, ми всі хочемо, щоб лінії оборони були, як у книжках намальовані. Часто фронт рухається. Та все одно треба побудувати мінімум перекриттів й окопів, де боєць міг би сховатися. Тому є проблемні напрямки, є хороші. Та багато залежить від місцевої влади і ще більше – від командирів, коли ми говоримо безпосередньо про лінію зіткнення. Оборона – це комплексне питання, яким мають займатися і військові, і цивільні. Тільки тоді вона буде стійкою", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies