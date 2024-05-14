Голова Харківської ОВА анонсував звіт щодо будівництва оборонних споруд

Олег Синєгубов заслухає підрядників, після чого обіцяє виступити з брифінгом для преси.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відреагував на суспільний запит щодо якості проведених у регіоні фортифікаційних робіт в контексті російського наступу.

Як заявив чиновник на своїй сторінці у Telegram, він дав вказівку профільному заступнику зібрати усіх, хто був причетним до будівництва оборонної лінії. Група "Прозорість та підзвітність" заслухає доповідь кожного з підрядників про те, як відбувалася підготовка до захисту кордону на Харківщині.

Синєгубов обіцяє розповісти про результати засідання публічно під час пресбрифінгу, де журналістам дадуть можливість поставити будь-які питання.