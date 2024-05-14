Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1740 російських окупантів
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
Під час інавгурації президентки Північної Македонії посолка Греції покинула залу в знак протесту
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Харківської ОВА анонсував звіт щодо будівництва оборонних споруд

Олег Синєгубов заслухає підрядників, після чого обіцяє виступити з брифінгом для преси.

Голова Харківської ОВА анонсував звіт щодо будівництва оборонних споруд
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Telegram

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відреагував на суспільний запит щодо якості проведених у регіоні фортифікаційних робіт в контексті російського наступу.

Як заявив чиновник на своїй сторінці у Telegram, він дав вказівку профільному заступнику зібрати усіх, хто був причетним до будівництва оборонної лінії. Група "Прозорість та підзвітність" заслухає доповідь кожного з підрядників про те, як відбувалася підготовка до захисту кордону на Харківщині.

Синєгубов обіцяє розповісти про результати засідання публічно під час пресбрифінгу, де журналістам дадуть можливість поставити будь-які питання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies