Голова Харківської ОВА анонсував звіт щодо будівництва оборонних споруд

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відреагував на суспільний запит щодо якості проведених у регіоні фортифікаційних робіт в контексті російського наступу.
Як заявив чиновник на своїй сторінці у Telegram, він дав вказівку профільному заступнику зібрати усіх, хто був причетним до будівництва оборонної лінії. Група "Прозорість та підзвітність" заслухає доповідь кожного з підрядників про те, як відбувалася підготовка до захисту кордону на Харківщині.
Синєгубов обіцяє розповісти про результати засідання публічно під час пресбрифінгу, де журналістам дадуть можливість поставити будь-які питання.
- Президент Володимир Зеленський заявив про посилення військ на Харківщині.
- За три дні з прикордонних громад евакуювали понад 2 тисячі людей.
- Центр протидії дезінформації стверджує, що відсутність оборонних рубежів на Харківщині - це ворожа маніпуляція.