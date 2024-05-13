За три дні з двох громад Харківщини евакуювали більше 2 тисяч мешканців

У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Станом на 18:00 13 травня за три дні евакуаційних заходів вдалось доправити до більш безпечних місць 2071 місцевого мешканця”, - розповіли в поліції, і додали, що до евакуації залучені співробітники ДСНС, волонтери та місцева адміністрація.
Правоохоронці нагадали, що за минулу добу загинули 3 людини, поранено 8 осіб.
Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину, зокрема у Вовчанську за останні три дні зафіксовано майже 70-80 КАБів, плюс обстріли артилерії та мінометів.
- Сьогодні російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.
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Сьогодні у Харківській ОВА повідомили, що у Вовчанську залишаються 200-300 людей. Наразі ситуація доволі складна, проте контрольована українськими військовими.
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Раніше з Вовчанська евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
- Станом на 12 травня із прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області вже евакуювали понад 4500 жителів.