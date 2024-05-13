Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
ГоловнаСуспільствоВійна

За три дні з двох громад Харківщини евакуювали більше 2 тисяч мешканців

У Вовчанську за останні три дні зафіксовано близько 70-80 КАБів.

За три дні з двох громад Харківщини евакуювали більше 2 тисяч мешканців
У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Станом на 18:00 13 травня за три дні евакуаційних заходів вдалось доправити до більш безпечних місць 2071 місцевого мешканця”, - розповіли в поліції, і додали, що до евакуації залучені співробітники ДСНС, волонтери та місцева адміністрація.

Правоохоронці нагадали, що за минулу добу загинули 3 людини, поранено 8 осіб.

Підписуйтесь на наш Google News

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину, зокрема у Вовчанську за останні три дні зафіксовано майже 70-80 КАБів, плюс обстріли артилерії та мінометів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies