За три дні з двох громад Харківщини евакуювали більше 2 тисяч мешканців

У Вовчанську за останні три дні зафіксовано близько 70-80 КАБів.

У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.

У Харківській області триває евакуація мешканців Вовчанської та Липецької громад.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Станом на 18:00 13 травня за три дні евакуаційних заходів вдалось доправити до більш безпечних місць 2071 місцевого мешканця”, - розповіли в поліції, і додали, що до евакуації залучені співробітники ДСНС, волонтери та місцева адміністрація.

Правоохоронці нагадали, що за минулу добу загинули 3 людини, поранено 8 осіб.

Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину, зокрема у Вовчанську за останні три дні зафіксовано майже 70-80 КАБів, плюс обстріли артилерії та мінометів.