Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Вовчанська збільшилася до п'яти людей (оновлено)

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

Оновлення. За інформацією Харківської обласної прокуратури, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на м. Вовчанськ. Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.