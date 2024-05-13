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Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Вовчанська збільшилася до п'яти людей (оновлено)

Відомо постраждалу у Липцях.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Вовчанська збільшилася до п'яти людей (оновлено)
обстріли Вовчанська
Фото: Олег Синєгубов

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомляють у Харківській ОВА.

Оновлення. За інформацією Харківської обласної прокуратури, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на м. Вовчанськ. Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.

  • З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. У місті лишається близько 500 людей, сказав керівник Вовчанської МВА Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
  • На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
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