Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Вовчанська збільшилася до п'яти людей (оновлено)

У понеділок, 13 травня, російська армія завдала ударів по місту Вовчанськ і селу Липці Харківської області. Попередньо відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомляють у Харківській ОВА.
Оновлення. За інформацією Харківської обласної прокуратури, 13 травня російські військові продовжили завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на м. Вовчанськ. Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
В селі Липці постраждала жінка 1953 року народження. Її госпіталізували.
- З Вовчанська на Харківщині евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. У місті лишається близько 500 людей, сказав керівник Вовчанської МВА Гамбарашвілі. За його словами, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.
- На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.