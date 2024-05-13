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Росія обстріляла Чернігівщину касетними боєприпасами, є поранені

Поранені троє людей, пошкоджені будинки, авто і цивільна інфраструктура.

Росія обстріляла Чернігівщину касетними боєприпасами, є поранені
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Російська окупаційна армія сьогодні, 13 травня, близько 11 години обстріляла Чернігівську область касетними боєприпасами. Унаслідок ворожої атаки поранені люди.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Сьогодні близько 11 години ворог завдав масований удар касетними боєприпасами по Сновській громаді. Попередньо трьох мирних мешканців поранено", – написав він у телеграмі.

Також через атаку Росії пошкоджено будинки, авто, цивільну інфраструктуру. 

Наприкінці квітня російські війська поцілили безпілотниками по будівлі зернового складу в одному з сіл Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині. Виникла пожежа. 

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