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В Чорнобилі на міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського

Прокордонники виявили тварину за допомогою безпілотника.

В Чорнобилі на міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського
Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

У межах зони відчуження Чорнобильської АЕС від міни загинув червонокнижний кінь породи Пржевальського, занесений до Червоної книги України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Прокордонники виявили тварину під час обстеження території за допомогою безпілотника.

"Прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС, яка перебувала під окупацією. Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, про що поінформовано відповідні організації", – пишуть у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження.

У природному середовищі даний вид був винищений людиною у ХХ столітті, занесений у Міжнародну Червону книгу з природоохоронним статусом "На межі зникнення". У зону відчуження цей вид завезли 1998 року з біосферного заповідника "Асканія-Нова". Це була єдина вільна популяція коней Пржевальського, яка в той час налічувала 20 особин.

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