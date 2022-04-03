Український десант узяв під контроль район Припʼяті та ділянку кордону з Білоруссю

Підрозділи українського десанту взяли під контроль район Припʼяті та ділянку державного кордону з Білоруссю.

Про це у Facebook повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Так, сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з Республікою Білорусь", – йдеться у повідомленні.

Росіяни окупували ЧАЕС та навколишні населені пункти, включно з Припʼяттю, з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, що прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року.

Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу. Як наслідок – їх під виглядом поранених повезли лікуватися від опромінення в центр медицини в Гомелі.

31 березня окупанти двома колонами вирушили із захопленої ними зони ЧАЕС в бік українського кордону з Республікою Білорусь.