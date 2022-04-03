В Ірпені біля Києва обмежують виїзд. Перевірятимуть автівки, шукатимуть мародерів

Влада Ірпеня вирішила тимчасово обмежити виїзд з міста, щоб запобігти вивезенню награбованих у людей речей.
Про це мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у Telegram.
"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - написав мер.
За його словами, вже відома адреса у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організовано склад награбованого.
"Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників", - сказав Маркушин.
Нагадаємо, що військові показали фотографії зі звільненого від російських окупантів Ірпеня.
Про звільнення Ірпеня від окупантів мер Олександр Маркушин повідомив 28 березня. Зараз там проводиться спеціальна поліцейська операція в координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.