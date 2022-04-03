Росіяни понад 20 разів за добу обстріляли різні райони Харкова

За минулу добу російські війська нанесли щонайменше 21 удар з артилерії, мінометів, танків по харківських районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, Дергачів.

Про це у Telegram написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати. По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують у напрямку Донбасу", - написав він.

Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, відбувається евакуація населення.

"Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Унаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - додав Синєгубов.

У Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. Сьогодні планують евакуювати близько 70 людей.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Харків з різного озброєння, включно з "градами". Найгарячішою точкою області є Ізюм – третє за величиною місто Харківщини, де росіяни знищили вже 80% житлової забудови.

З 2 по 3 квітня рятувальники Харківської області 79 разів виїжджали на виклики, зокрема 28 – для гасіння спричинених обстрілами пожеж.