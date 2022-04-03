З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни понад 20 разів за добу обстріляли різні райони Харкова

Аби уникнути можливих наслідків бойових дій в Ізюмському районі, відбувається евакуація людей.

Росіяни понад 20 разів за добу обстріляли різні райони Харкова
Фото: Україна: оперативно

За минулу добу російські війська нанесли щонайменше 21 удар з артилерії, мінометів, танків по харківських районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру Харкова, Дергачів. 

Про це у Telegram написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Бойової авіації не спостерігаємо, але противник веде активну розвідку та запускає безпілотні літальні апарати. По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там наші ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили РФ концентрують у напрямку Донбасу", - написав він.

Аби уникнути можливих наслідків бойових дій на територіях населених пунктів Ізюмського району, відбувається евакуація населення. 

"Окупанти вчора знову обстріляли Лозову. Унаслідок ракетного удару 4 людини отримали поранення, є пошкоджені будинки, понад 60 тисяч жителів громади без води, понад 40 тисяч – без світла. Місцева влада та комунальники активно працюють над відновленням", - додав Синєгубов.

У Балаклії окупанти вистрелили з російських танків у Центральну районну лікарню. Будівля частково пошкоджена, тому пацієнти та персонал потребують негайної евакуації. Сьогодні планують евакуювати близько 70 людей.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Харків з різного озброєння, включно з "градами". Найгарячішою точкою області є Ізюм – третє за величиною місто Харківщини, де росіяни знищили вже 80% житлової забудови. 

З 2 по 3 квітня рятувальники Харківської області 79 разів виїжджали на виклики, зокрема 28 – для гасіння спричинених обстрілами пожеж. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також