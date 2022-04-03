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Окупанти утримують у полоні 11 голів місцевих громад, старосту Мотижина знайшли загиблою

Україна пропонує звільнити всіх мирних мешканців у межах обміну військовополоненими. 

Окупанти утримують у полоні 11 голів місцевих громад, старосту Мотижина знайшли загиблою
Ольга Сухенко
Фото: Natalia Versal Facebook

Після звільнення від російських окупантів територій Київської області було знайдено тіло загиблої старости села Мотижин Ольги Сухенко.

Вона була вбита в полоні російськими військовими, повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. 

"Це є військовим злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права", – підкреслила вона.

За словами Верещук, станом на сьогодні окупанти утримують у полоні 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

"Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і через цю міжнародну організацію вимагаємо від Російської Федерації надати інформацію про місце перебування полонених цивільних громадян і стан їхнього здоров’я", – заявила Верещук.

Україна також веде перемовини про звільнення всіх мирних мешканців у межах обміну військовополоненими. 

Російські війська захоплюють у полон представників місцевої влади і активістів та намагаються схилити їх до співпраці. Мери та сільські голови відмовляються йти на поступки ворогам. 

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