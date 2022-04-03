Росія здійснила ракетний удар по Одесі та обстріляла церкву і школу на Донеччині, – голови ОДА про ситуацію станом на 8 ранку

У Сєвєродонецьку на Луганщині загорілись шість багатоповерхівок.

Відносно спокійно ця ніч минула в багатьох областях: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині та Черкащині.

Київська область від росіян звільнена. Уночі було декілька тривог. Загалом ситуація контрольована. Сили оборони продовжують зачистку визволених пунктів, уже почалося розмінування. Дуже багато мін, пасток у населених пунктах уздовж Житомирської траси. Північ Бучанського та Вишгородського районів – найнебезпечніші місця. ЗСУ продовжують там посилену зачистку. У визволених населених пунктах триває посилена комендантська година до 06:00 5 квітня, повідомили у зведенні від очільників ОДА станом на 8-му ранку.

У Полтавській області, яку атакували вчора, цього ранку тихо. Постраждалих унаслідок обстрілу миргородського аеродрому немає.

Близько шостої ранку Росія здійснила ракетну атаку по Одесі. Частину ракет знищила ППО, наслідки зʼясовуються.

Житлові райони Харкова ворог уночі знову обстрілював з артилерії. Інформацію про постраждалих уточнюють. В області бої тривають в Ізюмському напрямку. Там іде евакуація людей. У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, стріляли по лікарні, постраждалих немає; пацієнти та персонал потребують евакуації.

На Донеччині стабільно напружено. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка Торецьк, Очеретинська громада – обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу, церкву. По Бахмуту росіяни випустили ракети. Один цивільний загинув. Маріуполь без змін – блокада.

У Луганській області постійні обстріли міст, бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох. Учора евакуювали 2700 людей. Найбільше з Лисичанська – 1800.

У Миколаївській області обстріляли один населений пункт, інформацію про руйнування уточнюють. Уночі – повітряні тривоги по всій області. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві. Відновлюють електро- та газопостачання у звільнених населених пунктах.

Складною залишається ситуація на Херсонщині, де тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень. У селах, де є окупанти, ситуація надкритична – знищено майже всю соціальну інфраструктуру.

Продовжується звільнення від ворога Чернігівщини. У громади області, звільнені від ворога, Чернігівська обласна військова адміністрація організовує доставку гуманітарної допомоги (продукти та ліки). Учора ввечері вдалося доправити до міста 10 швидких допомог, укомплектованих ліками. Чернігів наразі без обстрілів, уночі одна повітряна тривога.

Нагадаємо, що, за повідомлення Генштабу, на території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили шість атак ворога, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Ворог продовжує часткове відведення сил, але для поповнення втрат особового складу агітує цивільне населення вступати до окупаційних збройних сил. Це відбувається як у самій Росії, так і на окупованих територіях Донбасу та Криму.