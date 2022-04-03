Британія планує озброїти Україну для оборони Одеси

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прагне озброїти Україну для оборони Одеси. Він хоче постачати зброю, щоб зірвати плани Путіна на півдні, відбиваючи російські атаки з моря. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The Sunday Times.

Британія прагне озброїти Україну протикорабельними ракетами, щоб потопити російські військові кораблі та звільнити прибережні міста, які бомбардуються з моря.

Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче постачати зброю, щоб запобігти наступу росіян на Одесу, так само як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити зусилля президента Путіна захопити Київ.

Високопоставлене урядове джерело повідомило: “Ми передбачали, що ця масова колона танків натрапить на дуже рівнинний ландшафт, і що Київ буде захоплено за три дні. NLAWs (легка протитанкова зброя наступного покоління) зупинила це”.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країни-донори вирішили передати Україні більше летального озброєння для захисту від російського вторгнення. До допомоги Україні увійдуть системи повітряної і берегової охорони, артилерія більшої дальності, засоби протидії бронетехніці, а також підготовка і матеріально-технічна підтримка ЗСУ.

Нагадаємо, два дні тому під час телефонної розмови на вихідних Борис Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін є «брехуном і хуліганом», який використовуватиме перемовини, щоб «втомити вас і змусити піти на поступки». Зрозуміло, що Зеленський також висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує Москва їх для переміщення та зміцнення своїх сил.

Раніше Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора.