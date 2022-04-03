Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні
Герасимов скінчить свою кар'єру погано, – Арестович про плани начальника російського генштабу захопити Донбас за три дні
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни намагалися спалити тіла п'яти оголених жінок, – Міноборони

Росіяни намагалися спалити тіла п'яти оголених жінок, – Міноборони
Фото: Міноборони України

У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.

Про це у Twitter повідомило Міноборони України.

«Біля траси за 20 км від Києва виявлені загиблі мирні жителі. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги», – йдеться в повідомленні. 

Раніше мер Бучі повідомив про те, що у братській могилі похоронили 280 місцевих мешканців. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав заявив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також