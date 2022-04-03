Росіяни намагалися спалити тіла п'яти оголених жінок, – Міноборони

У Київській області виявили тіла п'яти жінок, які лежали посеред дороги. Російські окупанти намагалися їх спалити.

Про це у Twitter повідомило Міноборони України.

«Біля траси за 20 км від Києва виявлені загиблі мирні жителі. Під ковдрою лежать 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити тут же, на узбіччі дороги», – йдеться в повідомленні.

Раніше мер Бучі повідомив про те, що у братській могилі похоронили 280 місцевих мешканців. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав заявив він.