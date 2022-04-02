В ЗСУ розповіли, куди дзвонити рідним, якщо військовий декілька днів не виходить на зв'язок

У Десантно-штурмових військах України наголосили - інколи це трапляється з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило контактний номер телефону, за яким можна звертатися рідним у разі тривалої відсутності зв'язку з бійцем.

"Нагадуємо, що на базі кожної військової частини Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створені Інформаційні центри, які працюють щодня з 08.00 до 18.00. Якщо протягом тривалого часу Ваша близька людина не виходить на зв'язок інформація щодо її місця знаходження можна отримати за номером: +38095-546-40-62. Також на офіційних сторінках у соціальній мережі Фейсбук, Ви можете знайти номера гарячої лінії конкретної військової частини, у коментарях", - зазначили в ДШВ.

В командуванні пояснюють - інколи військовослужбовці з об’єктивних причин, через інтенсивність бойових дій, декілька днів не виходять на зв'язок.

"І ваші переживання за своїх рідних та близьких нам дуже зрозумілі! Повірте, ми разом з Вами не менш турбуємося за кожного нашого воїна, адже найбільша наша цінність – це люди", - наголосили в Командуванні ДШВ.

Нагадаємо, днями бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади збили новітній російський безпілотник «Орлан-10», який коригував вогонь артилерії. За допомогою цього дорого апарата росіяни проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв'язок.