​​Окупантів труять місцеві жителі та алкоголь, – ГУР Міноборони

Місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється», – йдеться у повідомленні.

За інформацією військової розвідки, ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

«Російське командування списує ці випадки на так звані «небойові втрати», – зазначають розвідники. Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали близько 17800 осіб.