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​Російські окупанти обстріляли районну лікарню в Балаклії, - Синєгубов

Близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребують евакуації.

​Російські окупанти обстріляли районну лікарню в Балаклії, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Окупаційні війська РФ обстріляли в Балаклії (Харківська область) районну лікарню.

Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей", - зазначив Синєгубов.

Він нагадав, що Балаклія є тимчасово окупованою територією; тут міський голова пішов на співпрацю із окупантами. 

"Обстріл мирного населення росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - наголосив керівник Харківської ОВА.

Нагадаємо, 2 квітня в ефірі телемарафону Синєгубов повідомив, що в Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії. 

У Дергачівському районі Харківщини окупанти пошкодили газову трубу.

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