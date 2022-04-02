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"Дають копняка": Маріупольська бригада показала відео знищення російської бронетехніки зі "стугни"

Протитанкісти віртуозно знищують ворожу техніку.

Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада показа відео знищення російської броньованої техніки з протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Відео розміщено на сторінці бригади у фейсбуці. 

“Наші протитанкісти віртуозно знищують броньовану техніку противника завдяки протитанковим ракетним комплексам “Стугна-П”, - зазначається у супроводі до відео. 

У бригаді зазначили, що Збройні сили України стають міцніші і сильніші, а підрозділи окремої мотопіхотної Маріупольської бригади кожного дня “дають копняків російським загарбникам”.

Нагадаємо, «Стугна» – український протитанковий ракетний комплекс, розроблений конструкторським бюро «Луч». Генштаб Збройних сил України та КБ "Луч" оприлюднили на своїх сторінках у соцмережах нові відео знищення танків російських окупантів українською "Стугною".

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