Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В Броварському, Вишгородському і Бучанському районах вводиться комендантська година до 5 квітня

Комендантська година триватиме майже три дні.

В Броварському, Вишгородському і Бучанському районах вводиться комендантська година до 5 квітня
Десантники захопили ворожу техніку
Фото: Міноборони

У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району Київської області вводиться комендантська година на дві доби - з 21.00 2 квітня до 06.00 5 квітня. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

У решті громад, за його словами, час комендатської години залишається звичним - з 21.00 2 квітня до 06.00 3 квітня.

"Пам'ятайте: у цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях без документів та спеціальної посвідчень. Виняток - необхідність перейти в укриття під час повітряної тривоги", - зазначив Сапожко.

Оновлення. Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк пізніше зазначив, що посилена комендантська година - на три доби - вводиться також в Бучанському і Вишгородсьму районах.

Нагадаємо, за даними Генштабу, з Броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в в напрямку російського кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також