У Дергачівському районі Харківщини окупанти пошкодили газову трубу

У Дергачівському районі Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена газова труба, що веде до сіл Ємці та Шовкопляси.

Про це повідомляється на сторінці Дергачівської міськради у Facebook.

Жителів Ємців і Шовкоплясів просять перекрити крани подачі газу до домоволодінь.

"Це необхідно для того, щоб відповідні служби могли провести діагностику системи і виконати аварійні роботи на газовій магістралі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 квітня українські десантники з протитанкового комплексу "Корсар" знищили два ворожих гелікоптери на Харківщині.

У Харківській області станом на 2 квітня найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по Харкову – у районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього у місті 31 березня зафіксували близько 46 ударів.