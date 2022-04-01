Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу окупанти 170 разів обстріляли Харків з "градів", по центру вдарили ракетою, – Синєгубов

З Ізюмського району Харківської області почали евакуювати жителів.

За минулу добу окупанти 170 разів обстріляли Харків з "градів", по центру вдарили ракетою, – Синєгубов
Фото: Україна: оперативно

За минулу добу російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по Харкову – у районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього у місті 31 березня зафіксували близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і один ракетний удар в центральну частину міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою", – розповів він.

Голова ОВА повідомив, що з Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, оскільки в цьому напрямку тривають активні бойові дії.

Синєгубов зазначив, що Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів – Польщі, Чехії тощо. 

"Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передаємо на пункти видачі «Нової пошти» та «Укрпошти» Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Так само відправляємо гуманітарні вантажі до громад області", – прозвітував голова Харківської ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також