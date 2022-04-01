За минулу добу окупанти 170 разів обстріляли Харків з "градів", по центру вдарили ракетою, – Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по Харкову – у районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього у місті 31 березня зафіксували близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і один ракетний удар в центральну частину міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою", – розповів він.

Голова ОВА повідомив, що з Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, оскільки в цьому напрямку тривають активні бойові дії.

Синєгубов зазначив, що Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів – Польщі, Чехії тощо.

"Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передаємо на пункти видачі «Нової пошти» та «Укрпошти» Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Так само відправляємо гуманітарні вантажі до громад області", – прозвітував голова Харківської ОВА.