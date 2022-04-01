Якщо санкції не зупиняють Путіна – значить вони недостатньо міціні, – Моравецький закликав відмовитись від палива Росії

Він підкреслив, що санкції повинні принести Україні мир, а не заспокоїти совість Європи.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Раду Євросоюзу конфіскувати всі активи російських олігархів та радикально відключитися від викопного палива РФ.

У Twitter він написав, що санкції повинні принести Україні мир, а не заспокоїти совість Європи.

"Деякі лідери ЄС розглядають санкції як димову завісу своєї бездіяльності... Санкції мають запинити Путіна. Якщо цього не відбувається, значить вони недостатньо міцні!" – переконаний премʼєр Польщі.

Нагадаємо, Україна закликає світ відмовитися від російських газу та нафти в якості одного із обмежувальних заходів за розвʼязану Росією війну. Франція та Німеччина уже вживають заходів на випадок зупинення постачання газу з Росії.