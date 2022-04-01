ЗМІ повідомляють, що в місті постраждала ще й друкарня. Силові служби у сусідній Курській області перейшли в режим підвищеної готовності.

Фото: РБК

На нафтобазі у російському Бєлгороді за 40 км від кордону України горять вісім резервуарів. Пожежа там виникла вранці 1 квітня.

У пресслужбі російського МНС російському "Интерфаксу" уточнили, що для гасіння проводиться "пінна атака". На місці пожежі працюють 194 рятувальники. Для ліквідації вогню використовується пожежний поїзд.

All reservoirs with fuels on fire at Belgorod oil depot. 200 firefighters on the site https://t.co/1NfY0z1JTM #Ukraine pic.twitter.com/cwajIsQCjY — Liveuamap (@Liveuamap) April 1, 2022

Тим часом мер Бєлгорода Антон Іванов повідомив, що мешканців вулиць поряд із нафтобазою евакуювали на "Бєлгород Арену". Туди приїхав автобус із 19 жителями, передає ВВС.

Фото: телеграм-канал Белгород №1

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі став удар із двох українських гелікоптерів, які нібито зайшли в повітряний простір Росії на малій висоті.

У соцмережах з'явилися кілька відео, на яких поряд із місцем пожежі видно два вертольоти. Українська влада факту атаки не підтверджувала.

"Роснєфть", якій належить база, повідомила, що її персонал було евакуйовано, а жертв та постраждалих немає.

Фото: fonar.tv

Фото: fonar.tv

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Оновлення. За повідомленням російських ЗМІ, у Бєлгороді, крім нафтобази, постраждала друкарня.

"О 5:30 ранку було чути вибух. Потім зателефонував власник і повідомив про авіаудар та пошкодження в будівлі. В офісі отвори від уламків. А на території друкарні лежить болванка від ракети" – цитує Интерфакс директорку друкарні Юлію Богатирьову.

Фото: t.me/radiogovoritmsk

Фото: t.me/radiogovoritmsk

Через події у Бєлгороді силові служби у сусідній Курській області перейшли в режим підвищеної готовності, передає ТАСС.

Зауважимо, що ввечері 29 березня біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі.

Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. "Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни", – наголосила українська урядовиця.

Нагадаємо, вранці 22 березня у Росії на приватній нафтобазі спалахнуло одразу сім бензовозів. Пожежа виникла на нафтобазі "Лукойлу"під Нижнім Новгородом.