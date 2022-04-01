Латвія заборонила символи Z, V російських окупантів

Латвія заборонила публічне використання символіки вторгнення Росії в Україну: Z, V, а також інші позначки, які використовують окупанти. Відповідні правки до Закону "Про масові видовища та масові заходи" підтримав латвійський Сейм, повідомляє пресслужба законодавчого органу країни.

Закон забороняє використання у публічних заходах символів, що використовуються у стилі позначення військової агресії та військових злочинів, крім випадків, коли немає мети виправдати чи прославити ці злочини.

"Засуджуючи військові дії Росії в Україні, ми маємо твердо стояти на тому, що символи, що прославляють російську військову агресію, такі як літери "Z", "V" або інші символи, що використовуються для цієї мети, не можуть мати місця на публічних заходах", - сказав Артус Кайміньш, голова Комісії з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму.

Закон також забороняє пропаганду та уславлення подій, що містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів, під час публічних заходів.

Поправки також передбачають, що організатору заходу не буде видано дозвіл на його проведення, якщо запланований захід проводитиметься ближче за 200 метрів від будь-якої пам'ятки, яка прославлятиме перемогу та пам'ять радянської армії або її воїнів у Латвії.

Також збільшено штраф за порушення встановленого порядку організації та проведення масових видовищних та святкових заходів, що передбачає накладення на фізичну особу попередження або штрафу у розмірі до 80 штрафних одиниць, або 400 євро та до 640 штрафних одиниць, або 3200 євро на юридичну особу, повідомляє пресслужба Сейму.