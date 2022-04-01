Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
Зафіксовано відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва, але сили окупантів ще залишаються немаленькі, - ЗСУ
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Роман Горбач: «Більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже захищають нашу державу»
Окупанти пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції (документ)
Окупанти пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції (документ)
"Дали по іржавому автомату і штик-ножу": полонені мобілізовані студенти з "ДНР" розповіли, як опинилися на війні
"Дали по іржавому автомату і штик-ножу": полонені мобілізовані студенти з "ДНР" розповіли, як опинилися на війні
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
Начальник розвідки однієї з дивізій армії агресора написав рапорт на звільнення через величезні втрати окупантів
ГоловнаСвіт

Латвія заборонила символи Z, V російських окупантів

А також пропаганду, уславлення подій, що містять ідеологію нацизму і комунізму. 

Латвія заборонила символи Z, V російських окупантів
Фото: www.comeeu.com

Латвія заборонила публічне використання символіки вторгнення Росії в Україну: Z, V, а також інші позначки, які використовують окупанти. Відповідні правки до Закону "Про масові видовища та масові заходи" підтримав латвійський Сейм, повідомляє пресслужба законодавчого органу країни.

Закон забороняє використання у публічних заходах символів, що використовуються у стилі позначення військової агресії та військових злочинів, крім випадків, коли немає мети виправдати чи прославити ці злочини. 

"Засуджуючи військові дії Росії в Україні, ми маємо твердо стояти на тому, що символи, що прославляють російську військову агресію, такі як літери "Z", "V" або інші символи, що використовуються для цієї мети, не можуть мати місця на публічних заходах", - сказав Артус Кайміньш, голова Комісії з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму.

Закон також забороняє пропаганду та уславлення подій, що містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів, під час публічних заходів.

Поправки також передбачають, що організатору заходу не буде видано дозвіл на його проведення, якщо запланований захід проводитиметься ближче за 200 метрів від будь-якої пам'ятки, яка прославлятиме перемогу та пам'ять радянської армії або її воїнів у Латвії.

Також збільшено штраф за порушення встановленого порядку організації та проведення масових видовищних та святкових заходів, що передбачає накладення на фізичну особу попередження або штрафу у розмірі до 80 штрафних одиниць, або 400 євро та до 640 штрафних одиниць, або 3200 євро на юридичну особу, повідомляє пресслужба Сейму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також