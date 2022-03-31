Одну з вулиць Гданська перейменують на честь міста-героя Маріуполя

Рада Гданська підтримала пропозицію міського голова Маріуполя Вадима Бойченка назвати одну з вулиць польського міста на честь українського міста-героя. За словами Бойченка, така підтримка стане символом того, що Маріуполь у серці кожного жителя польського міста та європейця.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Мер Маріуполя подякував за військову підтримку та гуманітарну допомогу з боку польського уряду та міста-побратима. Вадим Бойченко пообіцяв, що після закінчення війни у відбудованому Маріуполі з’явиться вулиця на честь Гданська. Крім того, міський голова закликав міжнародних партнерів про допомогу у негайній повній евакуації жителів Маріуполя, а також про посилення допомоги з боку європейських держав.

"Одне з ключових рішень, на яке очікує наша держава та Маріуполь – закриття неба над Україною. Я розумію, що це складне політичне рішення. Але воно може врятувати тисячі життів українців та маріупольців", – наголосив Вадим Бойченко, виступаючи на XLVIII сесії Ради Гданська.

Голова польського міста Олександра Дулькевич згадала, як жителі Гданська із захопленням говорили, що Маріуполь став прикладом розвитку, просування демократії та залучення інвестицій.

"Вчора у Брюсселі на засіданні Європейської ради регіонів ми ухвалили тверде, однозначне рішення: не лише допомагати гуманітарно біженцям, а й документувати всі факти злочинів проти людства, які відбуваються сьогодні в Україні", – сказала Олександра Дулькевич.

Мер Гданська додала, що після війни поляки допомагатимуть у відбудові Маріуполя. Адже сьогодні українці стоять на захисті спільних європейських цінностей.