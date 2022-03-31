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МЗС висловило протест через призов і мобілізацію українців в окупованому Росією Криму та ОРДЛО

"Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними"

МЗС висловило протест через призов і мобілізацію українців в окупованому Росією Криму та ОРДЛО
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України висловило протест через призов РФ на військову службу українців в тимчасово окупованому Криму, а також мобілізацію жителів ОРДЛО.

В МЗС повідомили, що з 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частину з яких примусово залучили до воєнних дій проти України.

"Готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на непідконтрольних Уряду України територіях (ОРДЛО - Ред.) ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років. Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними", - йдеться в заяві українського відомства.

Як зазначили в МЗС, з 1 квітня до 15 липня 2022 року в РФ проводять чергову весняну призовну кампанію. Країна-агресор збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках цієї кампанії. 

"Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - підкреслили в Міністерстві закордонних справ.

Українське МЗС наголосило - згідно з міжнародним гуманітарним правом Росії заборонено примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і заборонено чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

В МЗС закликали міжнародну спільноту засудити дії країни-агресора і вимагати скасувати незаконний призов українців на окупованих територіях, а також припинити бойові дії на території України та вивести війська.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною. 

Традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі було заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

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