Три багатоповерхівки в Сєвєродонецьку охопило полум’я.

Дві людини загинули внаслідок денних обстрілів в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ще зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську. А вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька – три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких з них заблокувало людей. Двох вдалося своєчасно врятувати, ще один, на жаль, загинув", - зазначив Гайдай.

Фото: Facebook/Сергій Гайдай

Фото: Facebook/Сергій Гайдай

Він додав, що ввечері 31 березня Росія вкотре відкрила вогонь по центральній частині Лисичанська. Було пошкоджено будівлю комунальної служби.

Нагадаємо, в Луганській області ЗСУ накрили вогнем штаб кадирівців і знищили також колону ворожої техніки.

Удень 30 березня внаслідок російських обстрілів було зруйновано дитячий садок.