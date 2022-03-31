В Луганській області оборонці накрили вогнем штаб кадировців

В Луганській області Збройні сили України артилерійськими ударами знищили кілька десятків одиниць техніки росіян та штаб кадировців.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив під час телемарафону, пише "Укрінформ".

"Учора ввечері накрили артилерією величезне скупчення техніки, декілька десятків одиниць, і штаб чеченців", – зазначив Гайдай.

Він додав, що РФ перекидає на Донецький і Луганський напрямки додаткові війська. Під час переугруповання вороги ведуть прицільний вогонь по населеним пунктам, використовують авіацію, артилерію та міномети зокрема.

В Telegram Гайдай додав, що вчора росіяни обстріляли житлові будинки Лисичанська. Один снаряд потрапив у будинок з маленькими дітьми. Дівчинка 1,7 років померла в лікарні, за життя її братика борються лікарі. Батьки в задовільному стані.

За словами Гайдая, на Луганщині загинули не менше ніж 141 людина, з них 38 – діти.