Армія Росії викрала щонайменше 11 українських мерів та вісьмох муніципальних чиновників

За час повномасштабного вторгнення російські війська викрали в Україні принаймні 11 мерів та вісьмох муніципальних посадовців.

Про це в Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Викрадення цивільних є грубим порушенням міжнародного права. Список злочинів, вчинених Росією та її посадовцями, продовжує розширюватись. Всі вони будуть притягнені до відповідальності", – заявив він.

Since Russia invaded Ukraine, its army has abducted at least 11 city mayors and 8 municipal officials. Abducting civilians is a gross violation of international law. The list of crimes perpetrated by Russia and its officials keeps expanding. They all will be brought to justice. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 30, 2022

Нагадаємо, мера Мелітополя, якого росіяни викрали на початку березня, вдалося обміняти. В Херсонській області, крім мирних мешканців, викрадено мера Голої Пристані.

Російські війська намагаються схилити обраних українцями мерів на бік окупантів, але вони чинять спротив та відмовляються співпрацювати з ворогом.