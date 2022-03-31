Главу військової розвідки Франції звільнять через хибний прогноз вторгнення Росії в Україну

Директор військової розвідки Франції генерал Ерік Відо достроково залишить посаду через хибний прогноз вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Ліга з посиланням на L'Opinion.

Співрозмовник видання у Міноборони Франції повідомив, що Відо звільняють за недостатній професіоналізм і помилки в отриманні та аналізі інформації про плани Росії стосовно України.

Раніше в інтерв'ю Le Monde начальник штабу оборони Тьєррі Буркхард визнав, що французькі спецслужби (включно з DRM) зробили помилковий аналіз російської загрози в Україні. "Американці сказали, що росіяни збираються атакувати, і вони мали рацію. Тоді як наші служби думали, що завоювання України матиме жахливу ціну і що росіяни мають інші варіанти усунення президента Володимира Зеленського", – визнав Буркхард.

До призначення головою DRM влітку 2021 року генерал Відо командував Силами спеціальних операцій (COS). Змінити Відо на посаді голови військової розвідки може генерал Жак де Монгрос, який зараз є командувачем навчальної місії Європейського Союзу в Центральноафриканській Республіці.

У Франції військова розвідка (DRM) підпорядковується Генеральному штабу і є однією з основних розвідувальних служб країни.

Нагадаємо, Франція оголосила про відновлення видачі віз для росіян. З 1 квітня 2022 року громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із COVID або категоріями.