Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСвіт

Зеленський обговорив із Байденом конкретну оборонну підтримку

Президент України також наголосив на необхідності продовження санкцій. 

Зеленський обговорив із Байденом конкретну оборонну підтримку
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Мова йшла про санкції проти Росії та оборонну підтримку. 

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", – розповів глава держави. 

Це вже четверта телефонна розмова президентів України та США за березень. Попередні були 1, 6 і 11 числа. Під час минулої бесіди президенти обговорили злочини окупантів проти мирного населення та посилення санкційного тиску на Росію.

Байден також зустрічався з міністрами оборони та зовнішніх справ України в Польщі. Дмитро Кулеба та Олексій Резніков передали Байдену уламки російської ракети, що влучила в Яворівській полігон Львівської області, де розташовано Міжнародний центр безпеки та миру. Кулеба сказав, що сторони "домовилися про кроки для того, щоб менше таких ракет падало". 

А вже за кілька годин після цього Росія здійснила дві нові ракетні атаки по Львову. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також