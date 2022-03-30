Зеленський обговорив із Байденом конкретну оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Мова йшла про санкції проти Росії та оборонну підтримку.

Про це він повідомив у Twitter.

"Щойно завершив годинну розмову з Джо Байденом. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", – розповів глава держави.

Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022

Це вже четверта телефонна розмова президентів України та США за березень. Попередні були 1, 6 і 11 числа. Під час минулої бесіди президенти обговорили злочини окупантів проти мирного населення та посилення санкційного тиску на Росію.

Байден також зустрічався з міністрами оборони та зовнішніх справ України в Польщі. Дмитро Кулеба та Олексій Резніков передали Байдену уламки російської ракети, що влучила в Яворівській полігон Львівської області, де розташовано Міжнародний центр безпеки та миру. Кулеба сказав, що сторони "домовилися про кроки для того, щоб менше таких ракет падало".

А вже за кілька годин після цього Росія здійснила дві нові ракетні атаки по Львову.