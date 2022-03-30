Фінляндія вирішила відновити перевезення вантажів залізницею до Росії

Виявилося, що санкції не поширюються на фінського перевізника VR Group.

Фінляндія з 30 березня вирішила відновити залізничне сполучення з Росією для вантажів. Пасажирське здійснюватися не буде, пише Reuters із посиланням на національного фінського перевізника VR Group.

Оператор зупиняв обслуговування через британські санкції проти російської залізниці, але потім зʼясувалося, що вони не поширюються на контракти VR Group.

Пасажирські та вантажні перевезення між Фінляндією та Росією були зупинені цього понеділка. Поїзди з Фінляндії курсували, зокрема, до Санкт-Петербурга.