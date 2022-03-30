Цього ж дня на меморіалі в Трептов-парку намалювали дві великі зірки синього та жовтого кольорів.

Неподалік від Бранденбурзьких воріт у Берліні на меморіалі загиблим радянським воїнам ввечері у вівторок, 29 березня, два танки накрили синьо-жовтимо українськими прапорами.

Про це повідомляє німецький мовник RBB.

"Два танки-пам’ятники біля радянського меморіалу поблизу Бранденбурзьких воріт у берлінському районі Тіргартен були вкриті великим українським прапором у середу ввечері. Співробітники поліції зняли прапори, які, ймовірно, були на знак протесту проти нападу Росії на Україну", – сказано в повідомленні.

За словами представника поліції, жодних пошкоджень меморіалу не завдано. Тому правоохоронці не вживатимуть ніяких заходів, попри те, що російське посольство надіслало ноту протесту в МЗС ФРН і закликало притягнути винних до відповідальності.

Фото: rbb24.de

Радянський меморіал у Тіргартені – це скульптурна композиція, яка складається із пам’ятника радянському солдату, колонади, меморіальних плит з іменами загиблих під час штурму Берліна, а збоку від них – дві артилерійські гармати та два танки. Судячи з фотографій у соцмережах, танки були накриті українськими прапорами близько 2-3 годин.

Ще один, набагато більший радянський меморіал, розташований у Трептов-парку. Там теж трапився подібний інцидент. 29 березня вранці на вхідний портал фарбою з балончика нанесли дві великі зірки синього та жовтого кольорів. Цю справу розслідують правоохоронці.