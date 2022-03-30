Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаНовини -

Німеччина активувала перший з трьох етапів плану на випадок зупинки газопостачання з РФ

Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності.

Німеччина активувала перший з трьох етапів плану на випадок зупинки газопостачання з РФ
Фото: Оператор ГТС України

Німеччина у межах підготовки до припинення поставок природного газу з Росії активувала перший з трьох етапів плану попередження надзвичайної ситуації у газопостачанні.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.

План покликаний забезпечити подачу газу навіть після зупинки поставок з Росії. Водночас, наразі, за даними міністерства економіки, дефіциту із поставками немає і безпека постачання гарантується.

Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності.

Міністерство також починає роботу кризової групи, яка постійно аналізуватиме та оцінюватиме ситуацію з поставками.

“У разі потреби ця робоча група також може вилучати з мережі певних споживачів. Однак для цього необхідно активувати третій етап плану. Він передбачає, що населення, як і раніше, постачатиметься газом, але окремі великі споживачі з промисловості не отримуватимуть газ або отримуватимуть його у зменшеній кількості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек оголосив, що країни Group of 7 домовились не платити Росії за імпорт газу в рублях, як вона того вимагає.

План на випадок зупинки постачання російського газу готує і Франція. Уряд опублікує постанову щодо зменшення постачання газу "певним споживачам" - великим підприємствам. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також