Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
ГоловнаНовини -

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport не піде з Росії, щоб не постраждали виробники какао

Рішення далося компанії "нелегко". 

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport не піде з Росії, щоб не постраждали виробники какао

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport продовжить роботу на російському ринку. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на німецьке ділове видання Handelsblatt.

Як заявили представники компанії, зупинка поставок призведе до різкого скорочення виробництва, що "матиме серйозний вплив на нас як незалежну середню сімейну компанію".

У компанії зазначили, що рішення далося їм "нелегко", однак зрештою могли постраждали і виробники какао.

Нагадаємо, німецька компанія, виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Robert Bosch GmbH заявила, що згортає свою діяльність у Російській Федерації. Таке рішення компанія ухвалила після того, як Україна заявила про використання Росією деталей Bosch у військовій техніці.

У компанії наголосили, що використання запчастин Bosch з "нецивільною" метою порушує її політику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також