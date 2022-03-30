Німецький виробник шоколаду Ritter Sport не піде з Росії, щоб не постраждали виробники какао

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport продовжить роботу на російському ринку. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на німецьке ділове видання Handelsblatt.

Як заявили представники компанії, зупинка поставок призведе до різкого скорочення виробництва, що "матиме серйозний вплив на нас як незалежну середню сімейну компанію".

У компанії зазначили, що рішення далося їм "нелегко", однак зрештою могли постраждали і виробники какао.

Нагадаємо, німецька компанія, виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Robert Bosch GmbH заявила, що згортає свою діяльність у Російській Федерації. Таке рішення компанія ухвалила після того, як Україна заявила про використання Росією деталей Bosch у військовій техніці.

У компанії наголосили, що використання запчастин Bosch з "нецивільною" метою порушує її політику.