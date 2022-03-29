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У російському Бєлгороді через вибухи на складі постраждали чотири особи, - росЗМІ

Вибухає, за даними соцмереж, склад боєприпасів.

Поблизу російського міста Бєлгород, що знаходиться поруч із українським кордоном, сьогодні ввечері сталися вибухи. За повідомленнями з соціальних мереж, вибухають боєприпаси на одному зі складів.

За повідомелннями російських ЗМІ, вибух стався у селі Червоний Жовтень. Серед місцевих мешканців, попередньо, жертв немає, одна отримали поранення четверо військових. Інформацію про вибухи підтвердив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

"Голова села зараз перебуває на місці. Зі мною на прямому зв'язку. Оперативно мені повідомляє всю інформацію. Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає", - заявив Гладков.

Про причини вибуху поки що не повідомляється.

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