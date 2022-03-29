США та союзники планують посилити санкції проти Росії, щоб зруйнувати критичні ланцюги постачання

Санкції будуть спрямовані на альтернативних військових постачальників, які використовує РФ.

Сполучені Штати та їхні союзники планують ввести нові санкції проти секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, включаючи ланцюги постачання. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Reuters.

Адейемо, виступаючи в Лондоні під час європейської поїздки для консультацій з союзниками щодо посилення та застосування санкцій для покарання Росії, сказав, що розширення цих зусиль було спрямоване на підрив "здатності Кремля керувати своєю військовою машиною".

«На додаток до санкцій щодо компаній у секторах, які дають змогу Кремлю здійснювати шкідливу діяльність, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги постачання», – сказав Адейемо на заході в аналітичному центрі Chatham House.

«Наша мета — використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль, якщо з часом буде руйнівним, і санкції, які діють негайно», — сказав він, додавши, що вони також будуть спрямовані на альтернативних військових постачальників, які використовує Росія.

Нагадаємо, 24 березня США оголосили новий санкційний пакет щодо росіян через розвʼязану проти України війну. Під обмежувальні заходи потрапили всі депутати Держдуми РФ і 40 оборонних компаній.