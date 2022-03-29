Референдум точно ніхто не буде проводити під дулами автоматів, – Корнієнко

Можливість проведення референдуму про статус Криму та Донбасу ще не на часі. Це неможливо під час воєнного стану та навіть організаційно, але усі доленосні рішення для нашої країни Президент точно буде обговорювати з народом.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«Я не побачив у заяві президента в одному з його інтерв'ю якоїсь недоречної ідеї... Як на мене, президент сказав дуже просту річ. Якісь великі та доленосні рішення для нашої країни він точно буде обговорювати з народом. У яких це буде формах, який це буде формат, які на той момент будуть можливості? Усе це наразі лише питання. Президент припустив, можливо, це буде референдум», – наголосив він.

Перший віцеспікер нагадав, що під час воєнного стану проведення референдуму не передбачено Конституцією та діючим законодавством.

«Як і вибори. З іншого боку, ми розуміємо, що їх точно ніхто не буде проводити під дулами автоматів. Якщо російські війська ще будуть перебувати на території України. Думаю, що дискусія про це ще не на часі... Я не сумніваюся, що все це ми обговоримо, та завтра точно ніхто жодних референдумів проводити не буде. Це неможливо навіть організаційно», – запевнив він.

Корнієнко прогнозує, що після перемоги демократія в Україні буде збережена.

«Це вже частина нашого генетичного коду, нашого життя та буття. У таких складних умовах ми зберігаємо здатність до суперечок, діалогу, пошуку конструктиву та спільних позицій всередині країни. Це стосується як громадян, що ми бачимо в соціальних мережах і на вулицях, так і політиків. Демократія буде збережена. Це одна з причин війни з Росією. Ми воюємо проти авторитаризму, російського фашизму. Українці показали себе як нація з відкритою та інклюзивною системою», – сказав перший заступник спікреа.

Він також не сумнівається, що після війни буде різноманіття політичних партій в Україні.

«Хоча в результаті нашої перемоги не виключаю, що це призведе до зникнення вектора поділу на геополітичні курси. Бо до цього в нас завжди зберігалася вісь: ти за Україну та Європу чи за, умовно, Росію, Митний союз і так далі? Ця вісь і розподіл політичного ландшафту, ймовірно, зникне. Можливо, на зміну та перший план вийде економічна вісь і план розбудови країни», – зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам заявив, що закріплення нейтрального статусу України можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України.