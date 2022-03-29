Представник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія провів зустріч з російським представником, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Про це повідомив у твіттері заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зазначив, що делегації працюють паралельно.
"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - розповів Подоляк.
За інформацією The Financial Times, Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.