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Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією

Делегації працюють паралельно.

Представник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія провів зустріч з російським представником, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Про це повідомив у твіттері заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Фото: надано ОПУ

Він зазначив, що делегації працюють паралельно.

"Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань", - розповів Подоляк.

Фото: twitter.com/podolyak_m
Нагадаємо, переговори з Росією у Стамбулі розпочалися о 10:00. Українську делегацію представляють Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу.

За інформацією The Financial Times, Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.

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