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Українська делегація прибула до Стамбула

Переговори почнуться о 10:00.

Українська делегація прибула до Стамбула

Українська делегація, що бере участь у переговорах з Росією, у понеділок, 28 березня ввечері прибула до Стамбула. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на турецьке видання Sabah.

Літак з українською делегацією приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка близько 22:00 вечора. Російська делегація прибула до Туреччини протягом дня у понеділок. 

"Після проведення там процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися", - зазначає видання.

Переговори розпочнуться у вівторок о 10:00 у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Нагадаємо, цешостий раунд перемовин. До цього сторони мали очні зустрічі в Білорусі та перемовини в онлайн-форматі. Перший раунд відбувся ще 28 лютого.

Зазначимо, що вимоги про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, про які говорив Путін, наша делегація не обговорює і не планує. Вимоги України на переговорах – припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.

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