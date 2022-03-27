У Раді просять Червоний Хрест не відкривати офіс у Росії

Парламентський комітет з питань прав людини виступає проти відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону. На думку українських нардепів, це посилить загрозу примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

"Комітет категорично проти того, щоб Міжнародне товариство Червоного Хреста відкривало офіс в Ростові-на-Дону. Оскільки зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора", – зазначається в заяві комітету.

За наявною у комітеті інформацією, російські окупанти силоміць вивезли вже кілька тисяч мешканців Маріуполя на територію Росії. Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

Зазначене є порушенням 49 статті Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ще одним воєнним злочином Росії.

"За таких обставин МКЧХ має захищати і допомагати постраждалим громадянам України, а не ставати на бік держави-агресора та певним чином сприяти продовженню здійснення цього злочину. Тому наміри Міжнародного товариства Червоного Хреста щодо відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону вважаємо неприйнятними", – наголосили народні депутати.

Комітет закликав керівництво міжнародної організації змінити своє рішення та не підтримувати примусове вивезення громадян України на територію держави-окупанта.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста звернувся до російської влади з проханням дозволити йому відкрити представництво в російському місті Ростові-на-Дону, яке розташоване на кордоні з Україною, для нібито "ефективнішої роботи" на сході України.