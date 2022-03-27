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Окупанти можуть запропонувати мешканцям Енергодару “зелені коридори” для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро

Людей просять не довіряти таким оголошенням.

Окупанти можуть запропонувати мешканцям Енергодару “зелені коридори” для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро
Прощання із загиблими захисниками в Енергодарі
Фото: Дмитро Орлов

Окупаційна “влада” Енергодару найближчим часом може запропонувати мешканцям міста “зелені коридори” для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро.

Про це йдеться у Телеграм-каналі “Енергоатом”.

“Просимо обережно ставитись та не довіряти подібним оголошенням”, – йдеться у повідомленні.

Цілком ймовірно, що така "евакуація" може завершитись примусовим вивезенням до Росії, як це було з мешканцями Маріуполя.

Зазначимо, об’єктивна та правдива інформація щодо зелених коридорів є лише в офіційних повідомленнях Ірини Верещук, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив, що очолить «раду самоорганізації міста», яку створили російські військові.

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