Окупанти можуть запропонувати мешканцям Енергодару “зелені коридори” для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро

Окупаційна “влада” Енергодару найближчим часом може запропонувати мешканцям міста “зелені коридори” для ніби евакуації в Запоріжжя або Дніпро.

Про це йдеться у Телеграм-каналі “Енергоатом”.

“Просимо обережно ставитись та не довіряти подібним оголошенням”, – йдеться у повідомленні.

Цілком ймовірно, що така "евакуація" може завершитись примусовим вивезенням до Росії, як це було з мешканцями Маріуполя.

Зазначимо, об’єктивна та правдива інформація щодо зелених коридорів є лише в офіційних повідомленнях Ірини Верещук, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив, що очолить «раду самоорганізації міста», яку створили російські військові.