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Окупанти планують активно використовувати гривню на територіях ОРДЛО, – Центр протидії дезінформації

“Це не чергова маніпуляція від т.зв. ДНР і РФ, а виявлення їх економічної катастофи через санкції”.

Окупанти планують активно використовувати гривню на територіях ОРДЛО, – Центр протидії дезінформації
Фото: Podrobnosti.ua

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує інформацію про плани агресора активно використовувати гривню на територіях ОРДЛО.

“Це не чергова маніпуляція від т.зв. ДНР і РФ, а виявлення їх економічної катастофи через санкції”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до окупаційного плану, за 7-10 днів “влада” ОРДО планувала завезти рубль і здійснити обмін, але для такої операції потрібно як мінімум 1,5 млрд рублів, а грошей РФ не має навіть на виплату заробітної плати солдатам окупантів. 

Після консультації з російським мінфіном було вирішено використовувати гривні на всій території ОРДЛО, крім цього, інша мета – поступове вилучення у населення гривневої маси.

“Населення тимчасово захоплених населених пунктів категорично відмовляється від рублів і проявляють максимальний супротив агресорам. З таким патріотичним настроєм у ворога немає жодного шансу”, – додали у центрі.

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