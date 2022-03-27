Мінцифри оновило чатбот "єВорог"

Міністерство цифрової трансформації оновило чатбот "єВорог". Через нього українці можуть передавати дані щодо розташування ворожих солдатів чи техніки. Уся інформація передається до Збройних сил України.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Станом на зараз відомо, що понад 200 тисяч користувачів Дії скористалися чатботом із моменту його запуску.

Після оновлення через бот можна вибрати види військ чи техніки окупанта із запропонованого списку або вписати самостійно, вказати, скільки саме було окупантів чи техніки, надіслати заявку без фото чи відео. А також час, коли ви бачили ворога, можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.

Нагадаємо, що 10 березня Міністерство цифрової трансформації створило в Telegram чат-бот єВорог.

Також СБУ повідомила, що розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Окрім чат-бота у Telegram додали також гарячі телефонні лінії, електронну пошту й інші месенджери.