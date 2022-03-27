Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам

Президент Володимир Зеленський уперше після початку повномасштабної війни з РФ дав інтерв'ю російським журналістам.

Про це повідомляє "Медуза".

Повідомляється, що 27 березня у розмові з президентом брали участь деякі російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов. Розмова тривала майже дві години.

Цікаво, що якщо "Медуза" та "Дождь" мають у РФ статус іноземних агентів, то "Коммерсант" не має такого статусу, який ускладнює роботу медіа.

Російські ЗМІ обіцяють надвечір 27 березня оприлюднити всю розмову нібито без цензури.

Нагадаємо, що голлівудський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати проведення 94-ї щорічної церемонії нагородження "Оскар", якщо президенту України Володимиру Зеленському не дозволять на ній виступити.

А 26 березня Президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію з польським колегою Анджеєм Дудою.