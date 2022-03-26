Зеленський провів відеоконференцію з Дудою: говорили про біженців, українську енергосистему і потребу в літаках та ППО

У момент завершення розмови українського і польського президентів Росія завдала ракетних ударів по Львову.

26 березня Президент Володимир Зеленський провів відеоконференцію з польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Під час розмови глава держави подякував Дуді за прийом українських біженців. У свою чергу, глава Польщі повідомив, що наразі у його країні перебуває 2,3 мільйона українців, і польська сторона забезпечує людей усім необхідним.

Також президенти обговорили роботу української енергосистеми в єдиній енергетичній мережі Європи. Після завершення розмови консультації на цю тему мають продовжити міністри енергетики України та Польщі.

Важливим питанням, яке порушили під час розмови, була необхідність закриття неба над Україною.

Володимир Зеленський наголосив, що треба унеможливити обстріли українських міст із повітря. Він висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані Україні. І це попри те, що і країни-власники літаків, і США заявляли про готовність до такого рішення.

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій території та переломити хід бойових дій.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", - сказав Зеленський під час відеоконференції.

В момент, коли розмова президентів України та Польщі завершувалася, Росія здійснила ракетний обстріл Львова.

Нагадаємо, раніше речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Міністерство оборони США продовжує консультації з низкою партнерів щодо посилення системи протиповітряної оборони України засобами великої дальності.