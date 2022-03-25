Україна офіційно звернулася до ЄС з пропозицією повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю

У такий спосіб у відомстві пропонують посилити економічний тиск на держави.

Міністерство інфраструктури України звернулося до Європейської комісії з пропозиціями припинити транспортне сполучення з Росією та Білоруссю і у такий спосіб посилити економічний тиск на обидві держави.

Про це повідомила пресслужба МІУ в офіційному Телеграм-каналі.

«Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети», – констатують у Міністерстві.

А відтак відомство звертається до ЄС із такими пропозиціями:

▪️ повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;

▪️ заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

▪️ заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

Як зазначається, подібні кроки зупинять постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військових потреб.

У Міністерстві інфраструктури нагадують, що раніше МІУ закликало ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.