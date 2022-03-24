Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
У Росії поменшало ще на одне судно, втрати живої сили складають 15 600
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
ГоловнаПолітика

Я пишаюся громадянами України. ​Для мене – велика честь бути президентом такого народу, – Зеленський в інтерв’ю La Repubblica

"Ми все відбудуємо, я переконаний в цьому. Наша найголовніша втрата – це люди". 

Я пишаюся громадянами України. ​Для мене – велика честь бути президентом такого народу, – Зеленський в інтерв’ю La Repubblica
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський пишається громадянами України, які мужньо захищають країну від російського агресора. Глава держави наголосив, що для нього велика честь бути президентом такого народу

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Колись після перемоги на президентських виборах у своїй інавгураційній промові я сказав громадянам України: "Кожен з нас Президент", маючи на увазі, що всі ми рівні і на всіх нас – відповідальність за майбутнє нашої країни. Сьогодні кожен із нас – захисник своєї землі, своєї держави і нашого спільного майбутнього. Я пишаюся громадянами України: військовими і цивільними, волонтерами, медиками, вчителями, водіями, нашими дітьми, які змушені переживати ці страждання… Для мене – велика честь бути Президентом таких людей, такого народу", – сказав глава Української держави. 

Зеленський переконаний, що попри страшні руйнування, яких зазнає Україна, ми все відбудуємо. Але для цього нам потрібний мир. Якнайшвидше. 

"Наша найголовніша втрата – це люди. Так, руйнується інфраструктура, мости і дороги, які ми відбудовували протягом останніх років, житлові комплекси, нові школи, лікарні… Кілька міст просто стерті з лиця землі – Гостомель, Волноваха, Буча… Понад 550 закладів освіти в Україні пошкоджено, 72 з них зруйновано повністю. Обстріляно 246 лікарень, 13 із яких зруйновано вщент. Щодня ця статистика зростає", – розповів читачам італійської газети президент України.

Він додав, що психологічна травма, якої зазнали діти і молодь під час цієї війни, відобразиться і на наступних поколіннях українців. 

"І всі цивілізовані люди Європи і світу мають це зрозуміти. І зробити все, щоб припинити цю війну", – наголосив він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також