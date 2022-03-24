Я пишаюся громадянами України. ​Для мене – велика честь бути президентом такого народу, – Зеленський в інтерв’ю La Repubblica

"Ми все відбудуємо, я переконаний в цьому. Наша найголовніша втрата – це люди".

Володимир Зеленський пишається громадянами України, які мужньо захищають країну від російського агресора. Глава держави наголосив, що для нього велика честь бути президентом такого народу

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Колись після перемоги на президентських виборах у своїй інавгураційній промові я сказав громадянам України: "Кожен з нас Президент", маючи на увазі, що всі ми рівні і на всіх нас – відповідальність за майбутнє нашої країни. Сьогодні кожен із нас – захисник своєї землі, своєї держави і нашого спільного майбутнього. Я пишаюся громадянами України: військовими і цивільними, волонтерами, медиками, вчителями, водіями, нашими дітьми, які змушені переживати ці страждання… Для мене – велика честь бути Президентом таких людей, такого народу", – сказав глава Української держави.

Зеленський переконаний, що попри страшні руйнування, яких зазнає Україна, ми все відбудуємо. Але для цього нам потрібний мир. Якнайшвидше.

"Наша найголовніша втрата – це люди. Так, руйнується інфраструктура, мости і дороги, які ми відбудовували протягом останніх років, житлові комплекси, нові школи, лікарні… Кілька міст просто стерті з лиця землі – Гостомель, Волноваха, Буча… Понад 550 закладів освіти в Україні пошкоджено, 72 з них зруйновано повністю. Обстріляно 246 лікарень, 13 із яких зруйновано вщент. Щодня ця статистика зростає", – розповів читачам італійської газети президент України.

Він додав, що психологічна травма, якої зазнали діти і молодь під час цієї війни, відобразиться і на наступних поколіннях українців.

"І всі цивілізовані люди Європи і світу мають це зрозуміти. І зробити все, щоб припинити цю війну", – наголосив він.